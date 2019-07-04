МИД РФ не видит прогресса в выводе американских войск из Сирии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не видит никакого прогресса в выводе войск США из Сирии. По словам дипломата, его можно зафиксировать, опираясь на официальную позицию.

«Четкой официальной позиции, которая говорила бы о сроках, количественных параметрах и других важных нюансах – такой позиции нет. Соответственно, ни о каком прогрессе говорить не приходится», — подчеркнула Захарова.

Захарова подчеркнула, что РФ пытается «понять логику действий хотя бы на ближайшую перспективу по вопросу вывода или невывода американских войск с территории Сирии»

США и союзники начали военную операцию против ИГ (запрещена в РФ) в Сирии в сентябре 2014 года. При этом Вашингтон действует без согласия официального Дамаска.

В минувшем декабре американский лидер Дональд Трамп объявил о выводе войск из Сирии.