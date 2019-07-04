Суд Петербурга наказал «черных риелторов»

Городской суд Санкт-Петербурга огласил приговор «черным риелторам», которых обвиняют в хищении недвижимости и убийстве. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Объединенных судов Северной столицы 4 июля.

Согласно данным следствия, в 2016 году в одной из квартир Фрунзенского района обнаружили задушенного пенсионера, который перед смертью успел подписать странный договор. Документ мужчине подсунули две женщины, которые представились специалистами по недвижимости.

Позже сотрудники правоохранительных органов вышли на целую группу «черных риелторов», которые, по их мнению, причастны ко множеству преступлений. Суд выяснил, что мошенники работают с 2015 года. Они общались с потерпевшими и под разными предлогами заставляли жертв подписывать отказ от собственности.

«Лицо, находящееся в розыске, вступило в сговор с [Яной] Смирновой и [Саадат] Аскеровой на совершение убийства [пенсионера] Р., разработало план совершения преступления. Смирнова и Аскерова приискали [Вячеслава] Зайцева и [Павла] Иванова, которых склонили к убийству Р. за денежное вознаграждение», — сообщили в пресс-службе.

Суд признал Смирнову виновной в пособничестве к мошенничеству и приговорил ее к шести годам лишения свободы. Аскерова же получила восемь лет условно. Остальные фигуранты — Зайцев и Смирнов — отправятся в исправительную колонию строгого режима на девять и девять с половиной лет соответственно. Помимо этого, преступники в общей сложности должны выплатить полмиллиона рублей за причинение морального вреда.