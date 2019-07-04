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17:10   4 Июля 2019
Россия

Октябрьский проспект в подмосковных Люберцах реконструируют к 2025 году

Октябрьский проспект в подмосковных Люберцах реконструируют к 2025 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в четверг, 4 июля, сообщил, что реконструкцию Октябрьского проспекта в подмосковных Люберцах завершат к 2025 году. Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик добавил, что Октябрьский проспект​​​ во время реконструкции не закроют. 

 

Увеличат с четырех до шести количество полос движения, построят путепровод над двумя загруженными перекрестками на улицах Красная и Смирновская, что позволит увеличить пропускную способность на 35 процентов. Средняя скорость движения составит 80 километров в час.

Первый этап реконструкции завершится в 2022 году. Всего проект реконструкции Октябрьского проспекта включает пять этапов. На первом этапе запланировали работы на участке от примыкания улицы Власова к Октябрьскому проспекту до подхода к путепроводу с поворотом на улицу Волковскую.

 

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Автор: Анатолий Кубарев
#подмосковье #люберцы #реконструкция #октябрьский проспект

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