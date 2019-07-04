Октябрьский проспект в подмосковных Люберцах реконструируют к 2025 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в четверг, 4 июля, сообщил, что реконструкцию Октябрьского проспекта в подмосковных Люберцах завершат к 2025 году. Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик добавил, что Октябрьский проспект​​​ во время реконструкции не закроют.

#АндрейВоробьев: Когда я был на встрече с Президентом, то попросил сделать реконструкцию трассы участка М-5 «Урал». Как раз из-за Октябрьского проспекта она стояла. Когда на Рязанском шоссе заторы, все начинают ехать по Октябрьскому проспекту.#дорогиМО #нашеподмосковье — Press__MO (@Press__MO) 4 июля 2019 г.

Увеличат с четырех до шести количество полос движения, построят путепровод над двумя загруженными перекрестками на улицах Красная и Смирновская, что позволит увеличить пропускную способность на 35 процентов. Средняя скорость движения составит 80 километров в час.

Первый этап реконструкции завершится в 2022 году. Всего проект реконструкции Октябрьского проспекта включает пять этапов. На первом этапе запланировали работы на участке от примыкания улицы Власова к Октябрьскому проспекту до подхода к путепроводу с поворотом на улицу Волковскую.

Общая протяжённость составит порядка 6,5 км по основному ходу и 5,9 км по съездам. Будет проведено устройство 9 подземных пешеход. переходов, 25 автобусных остановок и 7 светофорных объектов#дорогиМО #нашеподмосковье #новаяпятилетка — Press__MO (@Press__MO) 4 июля 2019 г.