Премьер Пакистана 22 июля встретится с президентом США

Пакистанский премьер-министр Имран Хан нанесет 22 июня визит в Соединенные Штаты Америки, в ходе которого встретится с президентом страны Дональдом Трампом.

Об этом в четверг 4 июля сообщает агентство France Presse, приводя заявление МИД Пакистана.

Ранее пакистанский министр иностранных дел Шах Мехмуд Куреши сообщил, что в ходе встречи Хана и Трампа лидеры обсудят «важные региональные вопросы».

О сотрудничестве Вашингтона и Исламабада по афганскому вопросу 13 июня текущего года журналистам рассказала Элис Уэллс – исполняющая обязанности помощника главы Госдепартамента США по вопросам Южной и Центральной Африки. По ее словам, в настоящее время власти Пакистана предпринимают усилия к тому, чтобы убедить лидеров радикального движения «Талибан» (террористической группировки, деятельность которой запрещена в России) начать переговоры об установления мира в Афганистане.