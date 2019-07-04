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17:19   4 Июля 2019
Политика

Премьер Пакистана 22 июля встретится с президентом США

Премьер Пакистана 22 июля встретится с президентом США

Пакистанский премьер-министр Имран Хан нанесет 22 июня визит в Соединенные Штаты Америки, в ходе которого встретится с президентом страны Дональдом Трампом.

Об этом в четверг 4 июля сообщает агентство France Presse, приводя заявление МИД Пакистана.

Ранее пакистанский министр иностранных дел Шах Мехмуд Куреши сообщил, что в ходе встречи Хана и Трампа лидеры обсудят «важные региональные вопросы».

Премьер Пакистана 22 июля встретится с президентом США

О сотрудничестве Вашингтона и Исламабада по афганскому вопросу 13 июня текущего года журналистам рассказала Элис Уэллс – исполняющая обязанности помощника главы Госдепартамента США по вопросам Южной и Центральной Африки. По ее словам, в настоящее время власти Пакистана предпринимают усилия к тому, чтобы убедить лидеров радикального движения «Талибан» (террористической группировки, деятельность которой запрещена в России) начать переговоры об установления мира в Афганистане.

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Автор: Александр Люблинский
#сша #переговоры #афганистан #пакистан

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