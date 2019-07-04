Основной и дублирующий экипажи корабля «Союз МС-13» прибыли на Байконур

Представители «Роскосмос» в четверг, 4 июля, сообщили, что основной и дублирующий экипажи корабля «Союз МС-13», которому в конце июля предстоит отправиться на Международную космическую станцию, прибыли на космодром Байконур для предстартовой подготовки.

Запуск к МКС запланировали на 20 июля в 19​​​.28 по московскому времени. Экипаж корабля «Союз МС-13» — россиянин Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано и американец Эндрю Морган. Космический корабль стыкуется с МКС 21 июля в 1.50 по московскому времени. Российский и итальянский космонавты проведут на Международной космической станции 201 день до 6 февраля 2020 года, а американский астронавт — 256 дней до 1 апреля 2020 года.