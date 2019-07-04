Встреча Путина с кардиналом Пьетро Паролином проходит в Ватикане

Встреча российского лидера Владимира Путина с госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином проходит в четверг, 4 июля. Ранее президент РФ в Ватикане встретился с папой Римским Франциском, их беседа продлилась около часа.

Стороны обменялись подарками: Путин подарил понтифику икону с изображением апостолов Петра и Павла, а также диск с фильмом «Грех» Андрея Кончаловского о Микеланджело. В свою очередь, папа Римский вручил президенту РФ Послание ко Всемирному дню мира 2019 года, медаль в честь шестого года понтификата, посвященную 100-летней годовщине окончания Первой Мировой войны, и офорт с видом на площадь святого Петра работы Джузеппе Вази 1774 года.

Путин и понтифик встречались в третий раз. Последний раз они общались 10 июня 2015 года. Паролина российский лидер принимал в Сочи в августе 2017 года.