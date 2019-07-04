Плацкарт с удлиненными полками презентовали в России

Проект нового плацкартного вагона с удлиненными полками и без «боковушек» представили в России, сообщает РИА Новости 4 июля.

Дочерняя организация ООО «РЖД» по перевозкам пассажиров в дальнем следовании «Федеральная пассажирская компания» получила предложение сделать плацкарт более удобным. «Вагонреммаш» в связи с этим презентовал новый модернизированный вагон. ФПК изучит отзывы, чтобы понять спрос на разработку.

В презентации дизайн вагона исполнен в тех же серых тонах, как и недавно запущенный плацкарт. Сам проект стал чем-то средним между плацкартным и купейным вагонами, так как в нем нет двух боковых мест. Стоит отметить, что из-за нововведения уменьшилось и общее количество полок — с 54 до 40. Зато длина полок выросла до 184 сантиметров против стандартных 166,5.

«Данный вариант компоновки вагона — это один из множества концепций дальнейшего развития нового подвижного состава. Это было одно из предложений «Вагонреммаша», — объяснили в пресс-службе ФПК.

В компании также подчеркнули, что презентация — это просто проект. Преждевременно говорить о выпуске вагона именно в таком формате.