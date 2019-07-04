Плацкарт с удлиненными полками презентовали в России
Проект нового плацкартного вагона с удлиненными полками и без «боковушек» представили в России, сообщает РИА Новости 4 июля.
Дочерняя организация ООО «РЖД» по перевозкам пассажиров в дальнем следовании «Федеральная пассажирская компания» получила предложение сделать плацкарт более удобным. «Вагонреммаш» в связи с этим презентовал новый модернизированный вагон. ФПК изучит отзывы, чтобы понять спрос на разработку.
В презентации дизайн вагона исполнен в тех же серых тонах, как и недавно запущенный плацкарт. Сам проект стал чем-то средним между плацкартным и купейным вагонами, так как в нем нет двух боковых мест. Стоит отметить, что из-за нововведения уменьшилось и общее количество полок — с 54 до 40. Зато длина полок выросла до 184 сантиметров против стандартных 166,5.
«Данный вариант компоновки вагона — это один из множества концепций дальнейшего развития нового подвижного состава. Это было одно из предложений «Вагонреммаша», — объяснили в пресс-службе ФПК.
В компании также подчеркнули, что презентация — это просто проект. Преждевременно говорить о выпуске вагона именно в таком формате.
В России разработали плацкарт с длинными полками и без боковушекhttps://t.co/qazpcuy56C pic.twitter.com/tx1teye2vO— РИА Новости (@rianru) 4 июля 2019 г.