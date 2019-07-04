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16:53   4 Июля 2019
Россия

Пограничники задержали француза, пытавшегося перейти в Россию из Эстонии

Пограничники задержали француза, пытавшегося перейти в Россию из Эстонии

Гражданин Франции, пытавшийся незаконно проникнуть на российскую территорию, был задержан в пограничной зоне Сланцевского района Ленинградской области.

Об этом в четверг сообщает пресс-служба регионального управления погранслужбы Федеральной службы безопасности. Как заявил российским пограничникам задержанный, он «просто путешествовал».

В отношении гражданина Франции 1997 года рождения, отметили в ведомстве, возбуждено уголовное дело по статье о незаконном пересечении государственной границы РФ.

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Автор: Александр Люблинский
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