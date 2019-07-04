Центробанк заявил о снижении уровня сбережений россиян в 2019 году

Банк России допускает, что уровень сбережений россиян в 2019 году может понизиться из-за низкой динамики роста дохода населения. Об этом 4 июля сообщает ТАСС со ссылкой на первого зампреда Банка России Ксению Юдаеву.

По словам Юдаевой, в этом году не исключено некоторое снижение сбережений. Она отметила, что если доходы не растут быстро, значит потребительское кредитование несколько выросло.

«Я думаю, что может быть коррекция сбережений, но давайте еще посмотрим, что будет с динамикой дохода во второй половине года», — добавила она.

По данным Росстата, связанным с доходами населения, в прошлом году сбережения россиян впервые за шесть лет сократились на 1%. Также в 2018 году ведомство отметило снижение реальных располагаемых доходов россиян в сравнении с 2017 годом на 0,2%. Этот показатель снизился в первом квартале 2019 года на 2,3%, если сравнивать с аналогичным периодом 2018 года.