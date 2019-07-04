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16:27   4 Июля 2019
Россия

Путин и Папа Римский обменялись подарками в Ватикане

Путин и Папа Римский обменялись подарками в Ватикане

Российский президент Владимир Путин и Папа Римский Франциск обменялись подарками после беседы. Об этом 4 июля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. 

По словам Пескова, президент Путин подарил Папе Римскому икону, на которой изображены апостол Петр и Павел. Кроме этого, российский лидер преподнес для папы диск с фильмом «Грех» Андрея Кончаловского о Микеланджело. 

В свою очередь, понтифик подарил Путину Послание ко Всемирному дню мира 2019 года, а также медаль в честь шестого года понтификата, которая посвящена 100-летней годовщине окончания Первой Мировой войны, и офорт, на которой изображен вид на площадь святого Петра работы Джузеппе Вази 1774 года. 

На медали, подаренной Путину, воспроизведена цитата «Ничто не утрачивается с миром. Все можно потерять в войне». 

Беседа Папы Римского и Путина состоялась в Папской библиотеке Апостольского дворца и продолжалась 45 минут. 

 

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Автор: Софья Белоцерковская
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