«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и области на пятницу

Метеорологи объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области на пятницу, 5 июля. Причина — сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра.

«Желтый - погода потенциально опасна», — отмечается в сообщении.

Отмечается, что предупреждение будет действовать с 9.00 до 21.00 в пятницу. Днем 5 июля ожидается облачная с прояснениями погода. В Подмосковье возможен небольшой дождь. Воздух в Москве прогреется до 20 градусов тепла, по области ожидается от 16 до 21 градуса.

Ветер будет юго-западный 5-10 метров в секунду, местами возможно порывы до 15 метров в секунду.