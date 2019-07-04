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16:34   4 Июля 2019
Россия

Захарова отметила контроль МАГАТЭ над работами Ирана с ураном

Захарова отметила контроль МАГАТЭ над работами Ирана с ураном

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала данные, что запас низкообогащенного урана Ирана превысил 300 килограммов. Он выступила на брифинге 4 июля.

«Все работы, проводимые иранской стороной, по-прежнему находятся под полным контролем МАГАТЭ, никаких озабоченностей с точки зрения ядерного нераспространения в этой связи не возникает», — сказала она.

Москва выражает надежду, что Тегеран ответственно отнесется к выполнению обязательств по соглашению с Международным агентством по атомной энергии, добавила Захарова.

Захарова отметила контроль МАГАТЭ над работами Ирана с ураном

В 2018 Штаты в одностороннем порядке покинули ядерную сделку с Ираном и ввели ограничительные меры в отношении Тегерана. Государственный секретарь Америки Майк Помпео заявил, что США хотят добиться полной ликвидации экспорта иранской нефти.

Захарова отметила контроль МАГАТЭ над работами Ирана с ураном

8 мая, в годовщину выхода США из СВПД, президент Ирана Хасан Роухани заявил о приостановке выполнения некоторых обязательств по ядерной сделке. Тегеран оповестил об этом Россию, Францию, Германию, Великобританию и Китай. Он отметил, что решение не значит «конец для ядерной сделки».

1 июня глава министерства иностранных дел республики Джавад Зариф заявил, что вес запасов низкообогащенного урана в Иране превышает три центнера, которые предусмотрены ядерной сделкой. Это же подтвердили инспекторы МАГАТЭ.

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Автор: Анна Манц
#захарова #мид #иран #уран

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