Столичные власти сохранят культурное наследие Москвы

Заместитель руководителя департамента культурного наследия Москвы Леонид Кондрашев в четверг, 4 июля, в ходе форума «Мой район» рассказал об основных подходах к сохранению культурного наследия столицы. По его словам, в отношении к памятникам сосуществуют несколько культов ценностей, и, прежде всего, это ценности старины.

Кондрашев объяснил, что людям важно лично увидеть подлинные руины, здания и монументы. Для граждан, которые выделяют ценность старины, значимо, чтобы объекты законсервировали в том виде, в «котором они дошли до нас». Также многозначительна историческая ценность.

Например, поклонники исторических ценностей требуют, чтобы владельцы и реставраторы воссоздавали объекты так, чтобы можно было представить, какими величественными сооружениями были эти памятники в эпоху их рассвета. Кондрашев добавил, что нельзя забывать о потребительской ценности. Ведь у памятников есть владельцы и пользователи, которые предлагают на месте руин построить, к примеру, торговый центр.