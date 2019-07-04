Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Сенаторы внесут в Кабмин закон о молодежи

Сенаторы внесут в Кабмин закон о молодежи

 Матвиенко предложила запретить ученикам носить телефоны в школу

Матвиенко предложила запретить ученикам носить телефоны в школу
Коломойский назвал события на Украине гражданским конфликтом

Коломойский назвал события на Украине гражданским конфликтом

 Генпрокуратура Грузии назвала мятежом беспорядки в Тбилиси

Генпрокуратура Грузии назвала мятежом беспорядки в Тбилиси
Путин прибыл на встречу с итальянским президентом

Путин прибыл на встречу с итальянским президентом

 Житель Мхарде рассказал о жестких ударах боевиков по населению Сирии

Житель Мхарде рассказал о жестких ударах боевиков по населению Сирии

Сенаторы внесут в Кабмин закон о молодежи

Сенаторы внесут в Кабмин закон о молодежи

 Матвиенко предложила запретить ученикам носить телефоны в школу

Матвиенко предложила запретить ученикам носить телефоны в школу
Коломойский назвал события на Украине гражданским конфликтом

Коломойский назвал события на Украине гражданским конфликтом

 Генпрокуратура Грузии назвала мятежом беспорядки в Тбилиси

Генпрокуратура Грузии назвала мятежом беспорядки в Тбилиси
Путин прибыл на встречу с итальянским президентом

Путин прибыл на встречу с итальянским президентом

 Житель Мхарде рассказал о жестких ударах боевиков по населению Сирии

Житель Мхарде рассказал о жестких ударах боевиков по населению Сирии

16:33   4 Июля 2019
Россия

Столичные власти сохранят культурное наследие Москвы

Столичные власти сохранят культурное наследие Москвы

Заместитель руководителя департамента культурного наследия Москвы Леонид Кондрашев в четверг, 4 июля, в ходе форума «Мой район» рассказал об основных подходах к сохранению культурного наследия столицы. По его словам, в отношении к памятникам сосуществуют несколько культов ценностей, и, прежде всего, это ценности старины.

Кондрашев объяснил, что людям важно лично увидеть подлинные руины, здания и монументы. Для граждан, которые выделяют ценность старины, значимо, чтобы объекты законсервировали в том виде, в «котором они дошли до нас». Также многозначительна историческая ценность. 

Например, поклонники исторических ценностей требуют, чтобы владельцы и реставраторы воссоздавали объекты так, чтобы можно было представить, какими величественными сооружениями были эти памятники в эпоху их рассвета. Кондрашев добавил, что нельзя забывать о потребительской ценности. Ведь у памятников есть владельцы и пользователи, которые предлагают на месте руин построить, к примеру, торговый центр.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#москва #россия #общество #культурное наследие

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...