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 ИГ* взяла ответственность за атаку смертника в Тунисе

ИГ* взяла ответственность за атаку смертника в Тунисе
16:23   4 Июля 2019
Весь мир

ИГ* взяла ответственность за атаку смертника в Тунисе

ИГ* взяла ответственность за атаку смертника в Тунисе

Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ*) взяла на себя ответственность за теракт в столице Туниса. Об этом 4 июля сообщает РИА Новости со ссылкой американскую SITE Intelligence Group, которая ведет мониторинг информационной активности экстремистов. 

Тунисское информационное агентство TAP ранее сообщило, что вечером 2 июля мужчина подорвал на себе пояс со взрывчаткой в Тунисе. Во время взрыва никто не пострадал, заявили в МВД. 

В столице страны в прошлый четверг случилось два взрыва, направленных против сил безопасности. После нападений смертников погиб один полицейский, еще девять человек пострадали. 

Ранее Ковитиди посоветовала россиянам отдыхать на родине вместо Туниса. 

*Запрещена в России.

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Автор: Софья Белоцерковская
#теракт #политика #игил #общество #весь мир #тунис

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