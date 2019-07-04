ИГ* взяла ответственность за атаку смертника в Тунисе

Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ*) взяла на себя ответственность за теракт в столице Туниса. Об этом 4 июля сообщает РИА Новости со ссылкой американскую SITE Intelligence Group, которая ведет мониторинг информационной активности экстремистов.

Тунисское информационное агентство TAP ранее сообщило, что вечером 2 июля мужчина подорвал на себе пояс со взрывчаткой в Тунисе. Во время взрыва никто не пострадал, заявили в МВД.

В столице страны в прошлый четверг случилось два взрыва, направленных против сил безопасности. После нападений смертников погиб один полицейский, еще девять человек пострадали.

Ранее Ковитиди посоветовала россиянам отдыхать на родине вместо Туниса.

*Запрещена в России.