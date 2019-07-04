Бывший юрист ФБК считает, что Соболь нечего предложить москвичам, кроме скандалов

Юрист ФБК и правая рука блогера Алексея Навального Любовь Соболь не перестает попадать в громкие скандалы. В этот раз полиция нашла «фабрику» по рисованию подписей в ее поддержку, которая располагалась в одной из квартир на Шелепихинской набережной в Москве.

Бывший юрист конторы Навального Виталий Серуканов уверен, что Соболь до сих пор не проявила себя как хороший кандидат на должность депутата Мосгордумы. В 43-м округе столицы, от которого она баллотируется, люди попросту ничего не знают о ней, кроме вскользь услышанных историй про скандалы, связанные с работой девушки на Навального.

В беседе с Nation News Серуанов напомнил, что несколько лет назад девушка уже снималась с выборов, так как не смогла заручиться поддержкой населения. Однако теперь она четко решила победить даже, если для этого придется нарушать закон.

Последний скандал вокруг персоны Соболь разразился, когда на одной из квартир друг собственника, приехавший туда с полицией из-за жалоб соседей, обнаружил целый штаб по подделке подписей за Соболь. На видеозаписи, которая была сделана при осмотре квартиры, отчетливо видны агитки и подписные листы в поддержку соратницы Навального.

Один из злостных «рисовальщиков» признал вину, а после поведал ФАН о происходящем на этой «фабрике», куда его устроили фактически обманом. Павел заявил, что в подделку его втянула женщина по имени Ольга Ключникова. Мужчина полагал, что она всего лишь частный организатор, которая никакого отношения к Соболь лично не имеет. Вскоре стало известно, что она работала вместе с Навальным и его командой.

«Пока не попал в полицию, думал, что она просто организатор частный, нанятый со стороны. Но позднее сотрудники из центра «Э» показали ее фото вместе с другими сотрудниками «ФБК» Навального. Эта девушка — Ольга Ключникова. Она работает в «ФБК» и, кажется, на Соболь лично. Все время дерганая была, за телефоны бесконечно хваталась», — рассказал агентству Павел.

Он также заметил, что Ключникова, предлагая работу по «рисованию» подписей, обещала легкий процесс, который не принесет никаких проблем. Женщина уверяла, что политический скандал не нужен ни полиции ни мэрии.

ФБК в лице юриста Соболь и директора Ивана Жданова предпочитает устраивать провокации в собственных интересах. Жданов владеет немалым капиталом, поэтому ставит свои агитационные точки повсюду, как какую-нибудь рекламу, заявляет бывший сотрудник штаба Навального, юрист Виталий Серуканов. По его словам, Жданов не в состоянии предложить жителям столицы никакой продуктивной программы или помощи, просто выступая против «Единой России», уверен Серуканов.

«Человек ничего не может предложить людям, и все об этом говорят. Но он все заставил своими точками. При этом совершенно не видно, что он собирает подписи, что кандидаты ходят по квартирам и так далее. Иван Жданов этого не делает. Для меня большая загадка, где он вообще соберет эти подписи. У меня есть ощущение, что он их будет рисовать, а потом придет в избирком и будет долго кричать, что это все провокация», — заявил юрист.

Он заметил, что за Жданова может заступиться оппозиционная тусовка Навального, ведь это типичный навальновский кандидат, который выдвинулся, пошумел пару месяцев и куда-то пропал. Но даже этот «шум» кандидатов Навального выглядит как нечто токсичное и очень отрицательное, ведь позитивная повестка, как отмечает Серуканов, у них отсутствует полностью.

Что касается в очередной раз попавшей в переплет по своей же вине Соболь, то возможность фабрикации недостающих подписей начинающий политик рассматривала и раньше. Юрист напомнил о 2014 году.

«Правда, тогда они испугались и сдались. И, видимо, спустя столько лет они набрались храбрости и решили вновь пойти по этому сценарию. У меня живет много сторонников в Пресненском районе, который является «ее» округом. Соболь там никто не знает, к ней относятся с антагонизмом, а она сама презирает активистов, которые работают на земле», — заметил он.

Для юриста остается загадкой, как Соболь удалось набрать то количество подписей, о котором она заявляет. Поверить в то, что москвичи готовы бросить все, чтобы отправиться в хваленый «Центр сбора подписей» только для того, что расписаться за Соболь, Серуканов отказывается. По его словам, это просто предлог для того, чтобы люди поверили в то, что оппозиционеры реально занимались сбором, а не подделкой.

«В то, что их где-то рисуют, я охотно поверю. Думаю, что и Жданов рисует. Они выстроили для себя удобную матрицу — они могут сейчас сдать подписи любого качества и потом начать кричать: «Ужас, нас не пустили, демократия в опасности!». Это позиция дешевых уличных террористов, которые ничего предложить не могут кроме хорошего, доброго скандала», — подытожил он.

Аналогичную позицию в данном вопросе занимает и депутат Мосгордумы Леонид Зюганов, который за последние пять лет часто сталкивался с «рисованием» подписей. Он подчеркнул, что связано это с нехваткой ресурсов у некоторых кандидатов, а также нежеланием идти по сложному пути. Ведь подделать намного легче и дешевле. Парламентарий добавил, что для того, чтобы собрать за месяц пять с половиной тысяч подписей, необходимо привлечь к работе порядка 150 сборщиков.