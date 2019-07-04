Адвокат Мамаева заявил, что футболистов перевели в СИЗО Белгорода 3 июля

Адвокат Игорь Бушманов опроверг информацию об этапировании футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в колонию. Он побеседовал с порталом «360» 4 июля.

Ранее глава пресс-службы УФСИН по Москве Сергей Цыганков заявил, что обвиняемых этапировали из столичного изолятора в колонию. Однако адвокат Мамаева указал, что спортсменов увезли в СИЗО № 3 города Белгорода еще в среду, 3 июля, утром.

«Об этапировании сообщается родственникам по факту прибытия осужденных к месту отбытия наказания. А следственный изолятор — это промежуточный этап. Потом их отправят в одну из колоний общего режима, которая находится либо на территории самого Белгорода, либо Белгородской области», — объяснил представитель защиты.

На данный момент не известно, в какую именно колонию они попадут.

Вместе с тем, сотрудники «360» связались с женой Мамаева Аланой, которая отметила, что не получала заявлений об отправке супруга в место отбывания наказания.

«Я даже почту не смотрела, а должно было прийти [уведомление]? Мне ничего не прислали, я пойду посмотрю в интернете», — сказал она.

8 октября нападающий футбольного клуба «Зенит» и полузащитник «Краснодара» избили стулом главу департамента автопрома и железнодорожного машиностроения министерства промышленности и торговли Дениса Пака и генерального директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина, а после и водителя сотрудника «Первого канала» Виталия Соловчука.

Полиция Москвы возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство», а позже и по статье «Побои». 10 октября состоялся допрос футболистов, на котором оба хулигана признали вину, однако не по всем эпизодам уголовного дела. 13 июня Московский городской суд приговорил Кокорина к полутора годам в колонии общего режима, Мамаеву же дали на месяц меньше.