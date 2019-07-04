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16:07   4 Июля 2019
Россия

Получившие ноль баллов за ЕГЭ школьники готовятся к поступлению в вуз

Получившие ноль баллов за ЕГЭ школьники готовятся к поступлению в вуз

Получившие ноль баллов за ЕГЭ выпускники смогли получить аттестаты и готовятся к поступлению в ВУЗ. Их экзаменационные работы, которые система ранее не смогла распознать из-за «неправильной» ручки, перепроверены. 

Об этом 4 июля сообщает телеканал «360» со ссылкой на директора астраханской гимназии №3 Нину Меланьину. 

Школьник Артем Яровой, который по результатам ЕГЭ получил по ошибке ноль баллов, уже почти студент, сообщила директор. Она отметила, что его работа была перепроверена, и он получил аттестат как все дети. 

«Все нормально сдал. Без всяких проблем. Сдал он как все дети — не хуже, не лучше. Работу его перепроверили сразу, как министр издал приказ, через Москву. Куда он будет поступать — это его личное решение, но он укладывается во все сроки. Везде успевает поступить!» — сообщила Меланьина. 

Корреспондент «360» также поговорил с выпускником и отметил, что тот был «по-взрослому рассудителен и серьезен». Бывший школьник сообщил, что планирует поступать в петербургские вузы — Политех, СПБГЭУ и СПБГУ. Документы Артем подаст на три направления: менеджмент, экономика и бизнес-информатика.  

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #астрахань #егэ #гимназия #ноль баллов

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