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15:55   4 Июля 2019
Россия

Ми-38 прошел испытания в высокогорье при экстремально высокой температуре

Ми-38 прошел испытания в высокогорье при экстремально высокой температуре

Специалисты провели испытания вертолета Ми-38 в условиях экстремально высоких температур и в высокогорье. Об этом сообщили в холдинге «Вертолеты России».

В Астрахани вертолет совершил более 50 полетов при температуре воздуха 45 градусов тепла. Кроме того, воздушное судно испытали в условиях высокогорья на Эльбрусе. Ми-38 подтвердил возможность эксплуатации на высотах до трех тысяч метров.

По словам главы холдинга Андрея Богинского, в ближайшее время пройдут испытания новой обзорной системы и сертификация новых упрочненных лопастей несущего винта, которые также будут использоваться и на вертолете Ми-171А2.

Ми-38 используют для перевозки грузов и людей, во время поисково-спасательных операций. Он успешно справляется с поставленными задачами в широком диапазоне климатических условий, включая морской, тропический и холодный климат.

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Автор: Виктория Разумовская
#авиация #армия и опк #вертолеты россии #ми-38

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