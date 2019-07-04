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15:45   4 Июля 2019
Россия

Лавров встретится с представителем ООН по Сирии в пятницу

Лавров встретится с представителем ООН по Сирии в пятницу

Глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу примет представителя ООН по Сирии Гейра Педерсена, заявила на брифинге официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

Об этом 4 июля сообщает корреспондент «Политики сегодня». 

По словам Захаровой, 5 июля Лавров примет Педерсена, чтобы обсудить весь комплекс проблем борьбы с терроризмом в Сирии. Кроме этого, на встрече обе стороны намерены подробно рассмотреть проблематику внутрисирийского урегулирования. 

Также официальный представитель МИД РФ проинформировала, что 8-9 июня Лавров будет участвовать во встрече министров-участников ОБСЕ в словацких Татрах. Захарова отметила, что российская сторона рассчитывает на откровенный разговор без политизации, а также на то, что дискуссия пройдет в конструктивном русле. 

На полях встречи, анонсированной представителем российского дипведомства, запланированны и другие двусторонние контакты. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #захарова #лавров #политика #общество #педерсен

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