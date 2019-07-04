РФ выразила Японии протест из-за неправильного обозначения Курил в материалах G20

Москва выразила Токио протест в связи с тем, что в материалах к недавнему саммиту «Большой 20» Южные Курильские острова были включены в границы Японии.

Об этом в четверг сообщила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

На прошедшем 28-29 июня в японской Осаке саммите G20 в числе других материалов был показан видеоролик, рассказывающий об истории города. При этом в видео была показана карта, на которой принадлежащие России острова Курильской гряды Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи были отмечены, как территория Японии.

«В этой связи могу сообщить вам, что 2 июля в министерстве иностранных дел России дипломату посольства Японии в России была вручена нота с выражением протеста по поводу использования японской стороной в освещении саммита «Группы двадцати» материалов, в том числе аудиовизуальных, в которых Южно-Курильские острова обозначены как территория Японии», - сообщила Захарова в ходе брифинга.

В ноте, добавила она, указывается на злоупотребление Японией функциями председателя G20 с целью продвижения необоснованных территориальных претензий к российской стороны. Суть претензий, как подчеркнула Захарова, противоречит соответствующим документам, закрепляющим итоги Второй мировой войны.

Российско-японские отношения на протяжении многих десятилетий омрачаются отсутствием мирного договора, который так и не был заключен руководством СССР и Японии по окончании Второй мировой войны. Токио, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах от 1855 года, заявляет о своих претензиях на четыре Курильских острова Хабомаи, Итуруп, Шикотан и Кунашир. В 1956 году советское и японское руководство подписали Совместную декларацию, в которой оговаривалась возможность передачи Токио двух островов – Шикотана и Хабомаи, но только после того, как будет заключен мирный договор, в котором Япония признает итоги Второй мировой войны. Однако Япония, претендовавшая на все четыре острова, заявила, что данный договор решает проблему лишь частично. Дальнейшие переговоры результата не принесли и мирный договор остался не подписанным.