Телевидение Ватикана и ВГТРК впервые ведут прямую трансляцию встречи президента России Владимира путина с папой римским Франциском в Ватикане.

До сих пор встречи президента России с понтификом, а Путин встречается с папой Франциском уже в третий раз, всегда проходили за закрытыми дверями.

Согласно существующему не одну сотню лет протоколу встреч на высшем уровне в Ватикане, почетный караул швейцарских гвардейцев встречает прибывшего главу государства у входа во дворец, где находятся апартаменты Папы. После этого свита из «джентльменов» папского двора сопровождает его в личную библиотеку понтифика, где тот обычно принимает гостей. Также протокол предусматривает взаимное преподнесение подарков, беседа обычно длится около часа.

В ходе прошлой встречи президента РФ Владимира Путина с папой Франциском – в июне 2015 года – российский лидер подарил понтифику несколько томов Православной энциклопедии и панно с изображением храма Христа Спасителя, а в ответ получил медаль с евангельским текстом.