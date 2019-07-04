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15:28   4 Июля 2019
Весь мир

Путин в «прямом эфире» встретится с папой римским Франциском

Путин в «прямом эфире» встретится с папой римским Франциском

Телевидение Ватикана и ВГТРК впервые ведут прямую трансляцию встречи президента России Владимира путина с папой римским Франциском в Ватикане.

До сих пор встречи президента России с понтификом, а Путин встречается с папой Франциском уже в третий раз, всегда проходили за закрытыми дверями.

Согласно существующему не одну сотню лет протоколу встреч на высшем уровне в Ватикане, почетный караул швейцарских гвардейцев встречает прибывшего главу государства у входа во дворец, где находятся апартаменты Папы. После этого свита из «джентльменов» папского двора сопровождает его в личную библиотеку понтифика,  где тот обычно принимает гостей. Также протокол предусматривает  взаимное преподнесение подарков, беседа обычно длится около часа.

В ходе прошлой встречи президента РФ Владимира Путина с папой Франциском – в июне 2015 года – российский лидер подарил понтифику несколько томов Православной энциклопедии и панно с изображением храма Христа Спасителя, а в ответ получил медаль с евангельским текстом.

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Автор: Александр Люблинский
#встреча #путин #папа #ватикан

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