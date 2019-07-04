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Коломойский назвал события на Украине гражданским конфликтом

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15:51   4 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Коломойский назвал события на Украине гражданским конфликтом

Коломойский назвал события на Украине гражданским конфликтом

Украинский предприниматель Игорь Коломойский прокомментировал события в стране в беседе с изданием Украины «Новое время» 4 июля.

«А у нас то, что произошло на Донбассе — это что произошло?… Это внутренний гражданский конфликт»,  — начал он.

Олигарх отметил, что гражданская война «никем не инспирирована, никакой Россией». Вместе с тем, он добавил, что США поставляют Киеву военную технику, чтобы поддерживать противостояние, так как «Америке выгодно держать санкции против России».

«Во всяком случае, при предыдущем президенте [США Бараке Обаме] так было», — заметил он.

Коломойский назвал события на Украине «гражданским конфликтом»

Действующий глава Дональд Трамп, по мнению собеседника, имеет другую позицию, но как выйти из сложившейся ситуации он не знает.

«Но у нас основа, шампур этого конфликта, — это внутриукраинский конфликт, который, кстати говоря, готовился 20 лет. Минимум с 2004 года, с выборов Ющенко-Янукович. Тогда первый раз ясно было, что мы к этому готовы», — заключил Коломойский.

Коломойский назвал события на Украине «гражданским конфликтом»

Правительство Украины в 2014 году отдало приказ о военной операции против самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Согласно информации ОНН, в гражданской войне погибло порядка 13 тысяч человек, среди них мирные жители и дети. Контактная группа по урегулированию согласовала несколько документов, призванных покончить с войной на Украине. Однако украинские ВС не следуют соглашениям.  

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Автор: Анна Манц
#сша #донбасс #украина #коломойский #гражданскаявойна

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