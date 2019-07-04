Коломойский назвал события на Украине «гражданским конфликтом»

Украинский предприниматель Игорь Коломойский прокомментировал события в стране в беседе с изданием Украины «Новое время» 4 июля.

«А у нас то, что произошло на Донбассе — это что произошло?… Это внутренний гражданский конфликт», — начал он.

Олигарх отметил, что гражданская война «никем не инспирирована, никакой Россией». Вместе с тем, он добавил, что США поставляют Киеву военную технику, чтобы поддерживать противостояние, так как «Америке выгодно держать санкции против России».

«Во всяком случае, при предыдущем президенте [США Бараке Обаме] так было», — заметил он.

Действующий глава Дональд Трамп, по мнению собеседника, имеет другую позицию, но как выйти из сложившейся ситуации он не знает.

«Но у нас основа, шампур этого конфликта, — это внутриукраинский конфликт, который, кстати говоря, готовился 20 лет. Минимум с 2004 года, с выборов Ющенко-Янукович. Тогда первый раз ясно было, что мы к этому готовы», — заключил Коломойский.

Правительство Украины в 2014 году отдало приказ о военной операции против самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Согласно информации ОНН, в гражданской войне погибло порядка 13 тысяч человек, среди них мирные жители и дети. Контактная группа по урегулированию согласовала несколько документов, призванных покончить с войной на Украине. Однако украинские ВС не следуют соглашениям.