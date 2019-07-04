Более 33 миллионов рублей поступило на счет для пострадавших от наводнений

Более 33 миллионов рублей поступило на счет для оказания помощи пострадавшим в результате паводка в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона в четверг, 4 июля.

«Эти средства позволяют в кратчайшие сроки приобретать для нуждающихся самые необходимые вещи», — говорится в сообщении.

Режим ЧС действует в Иркутской области в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. В регионе работают пункты временного размещения и мобильная приемная Генпрокуратуры. Также пострадавшим помогают военные.

По последним данным жертвами наводнения стал 21 человек, судьба еще 14 неизвестна. Президент России Владимир Путин накануне подписал указ, который присвоил паводку в Приангарье статус чрезвычайной ситуации федерального масштаба.

Иркустский губернатор Сергей Левченко поблагодарил всех, кто помогает пострадавшим, отметив их отзывчивость и неравнодушие.