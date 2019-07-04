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15:21   4 Июля 2019
Россия

Более 33 миллионов рублей поступило на счет для пострадавших от наводнений

Более 33 миллионов рублей поступило на счет для пострадавших от наводнений

Более 33 миллионов рублей поступило на счет для оказания помощи пострадавшим в результате паводка в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона в четверг, 4 июля.

«Эти средства позволяют в кратчайшие сроки приобретать для нуждающихся самые необходимые вещи», — говорится в сообщении.

Режим ЧС действует в Иркутской области в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. В регионе работают пункты временного размещения и мобильная приемная Генпрокуратуры. Также пострадавшим помогают военные.

По последним данным жертвами наводнения стал 21 человек, судьба еще 14 неизвестна. Президент России Владимир Путин накануне подписал указ, который присвоил паводку в Приангарье статус чрезвычайной ситуации федерального масштаба.

Иркустский губернатор Сергей Левченко поблагодарил всех, кто помогает пострадавшим, отметив их отзывчивость и неравнодушие.

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Автор: Арсений Аскольский
#помощь #наводнение #иркусткая область

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