Сбербанк третий раз подряд стал самым дорогим брендом России

Список 50 самых дорогих российских брендов 2019 года составило и опубликовало консалтинговое агентство Brand Finance 4 июля.

Уже третий год подряд золото получает Сбербанк. Его оценочная стоимость с прошлого года выросла более чем на четверть и составила 842,1 миллиардов рублей. За финансовым учреждением следует бренд энергетической компании «Газпром», цена которого за год увеличилась на 72,1 процента до 552,2 миллиардов. Тройку лидеров замыкает «Лукойл» — прирост более 40 процентов, аналитики оценили стоимость в 397,2 миллиарда рублей.

Также в первую десятку вошли бренды «Роснефть», РЖД, «Магнит», ВТБ, «Татнефть», МТС и НОВАТЭК.

Аналитики агентства отдельно отметили Новолипецкий металлургический комбинат, так как его бренд стал самым быстрорастущим. За год оценочная стоимость прибавила 82 процента.

