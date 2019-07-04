Кокорина и Мамаева отправили в колонию

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев этапированы из московского СИЗО №2 в колонию. Об этом сообщил глава пресс-службы УФСИН по Москве Сергей Цыганков.

По словам главы УФСИН по Москве Сергея Мороза, спортсмены и еще два других фигуранта дела о драках будут отбывать наказание недалеко от Москвы. Кроме того, всех четверых отправили в одну колонию.

Согласно обвинению, футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий стали участниками двух конфликтов в столице. Инцидент произошел 8 октября прошлого года. Следствие установило, что компания сначала избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а потом, в кафе, главу департамента Минпромторга Дениса Пака.