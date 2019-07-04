Милонов считает, что Навальный пытается повернуть скандал с подделкой подписей за Соболь в свою пользу

Московская полиция накрыла штаб по подделке подписей в пользу пытающейся попасть в Мосгордуму соратницы Навального Любови Соболь, а один из пойманных «рисовальщиков» в беседе с ФАН раскрыл подробности фальсификации подписных листов в пользу кандидата.

После разразившегося скандала Соболь призвали отказаться от участия в выборах. Однако, вместо того, чтобы признать очевидное, команда Навального в привычной для себя манере решила обвинить других участников предвыборной гонки в том, в чем уличили Соболь. По традиции доказательствами они себя утруждать не стали.

В частности, подвижники блогера заявили, что подписи «рисуются» и за прямых конкурентов Любови Соболь и за Илью Яшина. Соперником последнего по 45-му избирательному округу является Никита Остранков, который пытается пройти в парламент от партии «Коммунисты России». Ее председатель Максим Сурайкин прокомментировал в беседе с Федеральным агентством новостей обвинения, сыплющиеся со стороны Навального и компании.

«Это шоу с конями, что называется. Напомню, что в Новосибирске года три-четыре назад штаб Навального собирал подписи и тогда были скандалы, связанные с его деятельностью в этом вопросе. В результате избирком отказал им в регистрации. Поэтому можно сделать вывод, что они [обвиняя конкурентов в подделке подписей] судят по себе», — заявил глава партии.

Сурайкин допустил, что заявление команды Навального о подделке подписей граждан за его однопартийца Остранкова в Москве может являться провокацией, чтобы дискредитировать тех, кто на самом деле собирает подписи.

«Да мы никогда и не стали бы фальсифицировать подписи, потому что это уголовно наказуемое деяние», — добавил он.

Депутат Виталий Милонов также прокомментировал грязную избирательную кампанию, которую внесистемная оппозиция и, в частности, Соболь проводит сейчас в Москве. Парламентарий считает, что у команды Навального просчитан каждый шаг. При этом, Милонов заметил, что вряд ли юрист может похвастаться тем, что получит поддержку москвичей даже при наличии «рисованных» подписей.

«Соболь сама понимает это, но признаться в этом не может, поэтому использует такие некрасивые схемы, как подделка подписей, чтобы пройти дальше и еще какое-то время создавать видимость, что она — народный кандидат», — заявил политик.

По мнению депутата ГД, Навальный пытается повернуть скандал с Любовью Соболь в свою пользу.

«У них всегда ситуация беспроигрышная. Понятное дело, что никто голосовать за Соболь в здравом рассудке не будет. Но у них на это есть свой ответ. Если за Соболь не проголосуют, то тут же будет выдвинуто предположение, что результаты выборов сфальсифицированы», — сказал он.

Однако, напомнил Милонов, при сборе подписей не прикроешься заявлениями о «заговорах» и «режиме», которые оппозиционеры так любят. Парламентарий провел аналогию с известным произведением Гоголя.

«Полистав томик классика, решили применить на практике тактику Чичикова из гоголевских «Мертвых душ». Только Чичиков собирал мертвые души для своих целей, а Соболь стала эдакой Чичиковой, собирающей подписи мертвых избирателей», — добавил Милонов.

Напомним, ранее один из «рисовальщиков» подписей в поддержку рассказал журналистам, как устроился на эту работу, сколько получал за нее и что ему грозит после разоблачения органами правопорядка.

По словам мужчины, за смену ему с двумя «коллегами» необходимо было заполнять 40 подписных листов. «Рисовальщикам» за их старания платили по две тысячи рублей в день. Он успел отработать только три смены, а во время четвертой был застукан полицейскими. Теперь «рисовальщикам» приходится один на один разбираться со своими проблемами, ведь «работодатели» бросили их на произвол судьбы.