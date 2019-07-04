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15:03   4 Июля 2019
Россия

Конте ждал Путина, чтобы отплатить гостеприимством

Конте ждал Путина, чтобы отплатить гостеприимством

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте намерен отплатить президенту РФ тем же гостеприимством, с которым российский лидер встречал итальянского политика в октябре 2018 года в Москве.

Об ожиданиях Конте от официального визита президента Путина в Рим сообщила 4 июля «Российская газета». 

«У меня будет возможность отплатить президенту Путину тем же гостеприимством, с которым он встречал меня в Москве в октябре прошлого года. Нам представляется возможность обсудить двусторонние отношения и пути их наращивания», — передает газета его слова. 

Итальянский политик оценил уровень двусторонних отношений между странами, назвав его очень хорошим. Премьер отметил, что Италия и Россия всегда относились к друг к другу с вниманием. Причем, речь идет не только о вопросах экономики, но и культурном взаимодействии. 

Ранее сообщалось, что перед визитом российского лидера итальянская столица сильно преобразилась

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #италия #политика #весь мир #конте

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