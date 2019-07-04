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15:02   4 Июля 2019
Россия

Власти Иркутской области обновили данные о погибших и без вести пропавших из-за паводка

Власти Иркутской области обновили данные о погибших и без вести пропавших из-за паводка

Число жертв паводка в Иркутской области возросло до 21 человека, пропавшими без вести числятся 14 людей. Вместе с тем, полиция установила местоположение 23 без вести пропавших. Официальные данные 4 июля предоставили региональные ГУ МЧС и УМВД, на них же ссылаются и местные власти.

«За медицинской помощью всего обратилось 1767 человек (131 ребенок), госпитализировано 313 человек (41 ребенок)», — добавили в сообщении экстренного ведомства.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов отыскали людей благодаря сообщениям граждан. В пресс-службе УМВД рассказали, что некоторые люди покидали дома и ждали помощи у реки, а рыбаки во время паводка сошли с лодки на берег.

Власти Иркутской области обновили данные о погибших и без вести пропавших из-за паводка

В Иркутской области из-за паводка ввели режим чрезвычайной ситуации. На данный момент в воде находятся шесть районов. В регионе работают пункты временного размещения и мобильная приемная Генеральной прокуратуры. Также пострадавшим помогают военные.

3 июля российский президент Владимир Путин подписал указ, который присвоил ситуации в Приангарье статус чрезвычайной ситуации федерального масштаба.

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Автор: Анна Манц
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