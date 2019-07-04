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15:46   4 Июля 2019
Россия

Дело о превышении полномочий завели против экс-главы «Автодора» Кельбаха

Дело о превышении полномочий завели против экс-главы «Автодора» Кельбаха

Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной заявил, что дело о превышении полномочий возбудили не на нынешнего, а на бывшего главу «Автодора» Сергея Кельбаха. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 4 июля.

Ему грозит до 10 лет колонии. Ранее генпрокурор Юрий Чайка сообщил, что на руководителя ГК «Автодор» заведено уголовное дело из-за масштабных нарушений при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье.

Имя подозреваемого Чайка не назвал. В начале 2019 года «Автодор» возглавил Вячеслав Петушенко. До этого госкомпанией  руководил Сергей Кельбах, который сейчас занимает пост советника по ГЧП гендиректора РЖД Олега Белозерова.

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Автор: Арсений Аскольский
#дело #автодор #генпрокутура

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