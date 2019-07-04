Татарстанский пастух утонул в цистерне с холодным молоком

Тело пастуха найдено в цистерне с холодным молоком. Несчастный случай произошел в Татарстане. Об этом 4 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение СУСК России по республике.

Следователи сообщили, что 1 июля утром в резервуаре для хранения и охлаждения молока на территории агрофирмы в селе Ульянково Кайбицкого района найдено тело подсобного рабочего с признаками утопления.

«По данному факту проводится доследственная проверка», — сказано в сообщении.

Пастух решил попить молока из цистерны после того, как сторож агрофирмы попросил его ненадолго подменить и ушел. Сделав попытку зачерпнуть жидкость, мужчина свалился в двухметровую емкость с молоком, температура которого составляла около двух градусов, и утонул.

Мужчина погиб в возрасте 51 года. Следователи выясняют все обстоятельства дела.