Татарстанский пастух утонул в цистерне с холодным молоком
Тело пастуха найдено в цистерне с холодным молоком. Несчастный случай произошел в Татарстане. Об этом 4 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение СУСК России по республике.
Следователи сообщили, что 1 июля утром в резервуаре для хранения и охлаждения молока на территории агрофирмы в селе Ульянково Кайбицкого района найдено тело подсобного рабочего с признаками утопления.
«По данному факту проводится доследственная проверка», — сказано в сообщении.
Пастух решил попить молока из цистерны после того, как сторож агрофирмы попросил его ненадолго подменить и ушел. Сделав попытку зачерпнуть жидкость, мужчина свалился в двухметровую емкость с молоком, температура которого составляла около двух градусов, и утонул.
Мужчина погиб в возрасте 51 года. Следователи выясняют все обстоятельства дела.