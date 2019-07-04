МИД РФ требует от Киева обеспечить безопасность журналистов на Украине

Россия после обстрелов российских журналистов силовиками в Донбассе потребовала от Киева обеспечивать безопасность журналистов на Украине. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг, 4 июля.

«Мы требуем от украинских властей выполнения обязательств по обеспечению безопасности представителей СМИ», — заявила она.

Захарова напомнила, что именно Киев полностью отвечает за жизнь и здоровье журналистов на территории Украины. 2 июля съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в районе поселка Александровка самопровозглашенной ДНР. В результате инцидента никто не пострадал.

Журналисты приехали снимать последствия ночного и утренних обстрелов, но в этот момент попали под новую минометную атаку. СК РФ возбудил уголовное дело о запрещенных методах войны.

В апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота, который произошел в стране в феврале того же года. По данным ООН, жертвами конфликта стали порядка 13 тысяч человек.