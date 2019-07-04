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15:02   4 Июля 2019
Россия

Минтранс Чехии не исключает, что результаты переговоров с РФ объявят в выходные

Минтранс Чехии не исключает, что результаты переговоров с РФ объявят в выходные

Представитель чешского Минтранса Франтишек Йемелка заявил, что Чехия заинтересована в урегулировании авиасообщения с РФ. По его словам, сейчас проводятся переговоры, результаты которых могут стать известны в выходные.

Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 4 июля. Отмечается, что переговоры ведутся посредством электронной почты. Со стороны Чехии их ведет глава отдела гражданской авиации Минтранса Зденек Йелинек. По словам представителя ведомства, чешская сторона отправила российским коллегам письмо и ждет на него реакцию.

«Могу подтвердить, что интенсивные переговоры между представителями министерств транспорта Чехии и России продолжаются», — заявил Йемелка.

Во вторник, 2 июля, «Аэрофлот» отменил ряд рейсов в Прагу из Москвы из-за решения Чехии аннулировать разрешения на полеты. О частичной отмене рейсов сообщили также в «Уральских авиалиниях» и «Победе». Ограничение полетов в Чехию связано с тем, что авиавласти не смогли договорится по выполнению рейсов Czech Airlines между Прагой и Сеулом по транссибирским трассам. 

Позднее чешский Минтранс сообщил, что власти страны разрешили российским авиакомпаниям возобновить полеты до 7 июля после аналогичного решения РФ.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#рф #чехия #минтранс #ависообщение

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