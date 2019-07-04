Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин и Папа Римский обменялись подарками в Ватикане

Путин и Папа Римский обменялись подарками в Ватикане

Адвокат Мамаева заявил, что футболистов перевели в СИЗО Белгорода 3 июля

Адвокат Мамаева заявил, что футболистов перевели в СИЗО Белгорода 3 июля
Коломойский назвал события на Украине гражданским конфликтом

Коломойский назвал события на Украине гражданским конфликтом

 Генпрокуратура Грузии назвала мятежом беспорядки в Тбилиси

Генпрокуратура Грузии назвала мятежом беспорядки в Тбилиси
РФ выразила Японии протест из-за неправильного обозначения Курил в материалах G20

РФ выразила Японии протест из-за неправильного обозначения Курил в материалах G20

 ИГ* взяла ответственность за атаку смертника в Тунисе

ИГ* взяла ответственность за атаку смертника в Тунисе
Путин и Папа Римский обменялись подарками в Ватикане

Путин и Папа Римский обменялись подарками в Ватикане

Адвокат Мамаева заявил, что футболистов перевели в СИЗО Белгорода 3 июля

Адвокат Мамаева заявил, что футболистов перевели в СИЗО Белгорода 3 июля
Коломойский назвал события на Украине гражданским конфликтом

Коломойский назвал события на Украине гражданским конфликтом

 Генпрокуратура Грузии назвала мятежом беспорядки в Тбилиси

Генпрокуратура Грузии назвала мятежом беспорядки в Тбилиси
РФ выразила Японии протест из-за неправильного обозначения Курил в материалах G20

РФ выразила Японии протест из-за неправильного обозначения Курил в материалах G20

 ИГ* взяла ответственность за атаку смертника в Тунисе

ИГ* взяла ответственность за атаку смертника в Тунисе
14:58   4 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Генпрокуратура Грузии назвала мятежом беспорядки в Тбилиси

Генпрокуратура Грузии назвала мятежом беспорядки в Тбилиси

Представитель грузинской Генпрокуратуры Кока Кацитадзе заявил, что беспорядки, случившиеся на митинге в Тбилиси 20-21 июня у парламента, являются частью плана отдельных лиц по захвату власти путем мятежа.

По его словам, такой вывод можно сделать, основываясь на показаниях десятков свидетелей, на итогах следственных мероприятий и добытых улик. 

«Следственный орган пришел к выводу, что в ночь на 21 июня отдельными лицами планировалось насильственное завладение государственной властью путем мятежа», — сказал Кацитадзе.

Массовые протесты начались в Тбилиси 20 июня, когда группа радикалов сорвала проходившую в парламенте сессию Межпарлментской ассоциации православия, участие в которой принимала российская делегация. По данным Минздрава Грузии, ранения получили около 280 человек, в числе которых 80 правоохранителей и 30 журналистов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#митинг #грузия #общество #беспорядки

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...