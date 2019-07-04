Генпрокуратура Грузии назвала мятежом беспорядки в Тбилиси

Представитель грузинской Генпрокуратуры Кока Кацитадзе заявил, что беспорядки, случившиеся на митинге в Тбилиси 20-21 июня у парламента, являются частью плана отдельных лиц по захвату власти путем мятежа.

По его словам, такой вывод можно сделать, основываясь на показаниях десятков свидетелей, на итогах следственных мероприятий и добытых улик.

«Следственный орган пришел к выводу, что в ночь на 21 июня отдельными лицами планировалось насильственное завладение государственной властью путем мятежа», — сказал Кацитадзе.

Массовые протесты начались в Тбилиси 20 июня, когда группа радикалов сорвала проходившую в парламенте сессию Межпарлментской ассоциации православия, участие в которой принимала российская делегация. По данным Минздрава Грузии, ранения получили около 280 человек, в числе которых 80 правоохранителей и 30 журналистов.