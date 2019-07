Россияне неоднозначно отреагировали на решение Disney выбрать темнокожую певицу на роль Ариэль

Киностудия Walt Disney выбрала на роль Ариэль для игрового ремейка культового мультфильма «Русалочка» 19-летнюю темнокожую певицу Холли Бэйли. «Русалочку» или «Маленькую морскую деву» впервые сняли на студии Диснея в 1989 году по мотивам одноименной сказки Ханса Кристиана Андерсена, написанной в 1837 году.

Just Announced: Halle Bailey has been cast in the upcoming live-action reimagining of The Little Mermaid. https://t.co/YnLAdbZSmN pic.twitter.com/Y4B0ZKfuIr