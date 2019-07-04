Россияне неоднозначно отреагировали на решение Disney выбрать темнокожую певицу на роль Ариэль

Киностудия Walt Disney выбрала на роль Ариэль для игрового ремейка культового мультфильма «Русалочка» 19-летнюю темнокожую певицу Холли Бэйли. «Русалочку» или «Маленькую морскую деву» впервые сняли на студии Диснея в 1989 году по мотивам одноименной сказки Ханса Кристиана Андерсена, написанной в 1837 году.

«После обширных поисков стало совершенно ясно, что Холли Бэйли обладает той редкой комбинацией духа, сердца, молодости, невинности и внутреннего содержания, плюс роскошный голос, всего того, что необходимо, чтобы играть эту культовую роль», — объяснил режиссер фильма Роб Маршалл.

Just Announced: Halle Bailey has been cast in the upcoming live-action reimagining of The Little Mermaid. https://t.co/YnLAdbZSmN pic.twitter.com/Y4B0ZKfuIr — Disney (@Disney) 3 июля 2019 г.

Холли Бэйли — американская R&B певица, выступающая в дуэте Chloe x Halle. В 2019 году получила номинацию на «Грэмми» в категории «Лучший новый артист». При этом роль Ариэль для 19-летней Бэйли станет дебютной. Девушка написала в Twitter, что мечты сбываются.

Она наверняка великолепно играет. Она достаточно мила. Я уже слышал как она поёт и это сказка! Я с удовольствием посмотрел бы на неё в любой оригинальной картине про новую принцессу или просто девушку. Серьёзно, любой НОВЫЙ нормальный сюжет. Но не Ариэль. — Бесноватый кексик (@Di_Akio) 4 июля 2019 г.

Я не думаю, что это имеет что-то общее с расизмом. Если бы Тиану сделали вдруг белой, я бы тоже бомбился хД Это просто любовь к канону и все. И вообще, в кино адово мало рыжих женщин стало! — Albus (@vivianpride) 4 июля 2019 г.

А я вот очень хочу посмотреть на это ???? Белая Ариель повсюду, мне диснеевская версия не нрав, а так хоть какое-то разнообразие — your number 13, honey (@kira_tor_proxy) 4 июля 2019 г.

Это было бы интересно если бы не было ни сказки, ни мультика Я, как фанат этого с детства, просто в шоке сейчас Канон есть канон и не надо его портить) Есть другие мультфильмы про чернокожих принцесс Ждем еще принца азиата для полноты картины ???? — Your oppa (@YourLina28) 4 июля 2019 г.

Она русалка. Они ненастоящие. Абсолютно неважно какой у нее цвет кожи если актриса хорошая — lena (@stolemyhheart) 4 июля 2019 г.

Сказку писали вдохновляясь Сиренами - древнейшими персонажами европейской мифологии. "Бледные и белые морские и речные девы" не бывают чернокожими.https://t.co/vhuWSiNmiG Мифы других рас переписывать с европейскими героями - нетолерантно. А наоборот, получается, приемлемо? — Гренка с лисятиной (@TCroutons) 4 июля 2019 г.

Пользователи социальной сети Twitter отметили, что темнокожая Русалочка разделила фанатов Disney. Одни поклонники работ студии Disney посчитали, что цвет кожи для мифического персонажа — всего лишь условность.

Действительно, Ариэль — сказочный персонаж. У нее нет национальной принадлежности, поэтому оттенок кожи может быть любой. Однако другие фанаты Disney пожаловались на замену рыжих персонажей темнокожими. Сценарист и актер фильма «Слепые пятна» Рафаэль Касаль ответил, что дискриминации по отношению к рыжим не бывает.

Вроде мода на азиатов и индусов в Голливуде сейчас. Конечно интернет недоволен, где русалки-индусы, а главная злодейка будет кореянкой... — HAPE3AK (@HAPE3AK) 4 июля 2019 г.

Надеюсь на роль принца возьмут вьетнамца — Ал (@Guranski) 4 июля 2019 г.

Я так и представляла, что у русалочки Ариэль могут быть только такие необыкновенные глаза дочери царя Морского царства. И вообще она похожа на внеземное существо. — Наталья Бабик (@KlWEAgppy5NYGMz) 4 июля 2019 г.

вы не можете прикрываться якобы каноном, когда сам диснеевский мультик - не канон, потому что, если вы не в курсе, в оригинале сказки русалочка умирает в конце. — октобер гёрл (@issaoctobergirl) 4 июля 2019 г.

Наверное потому что она всю жизнь, во всех мультфильмах была не тёмнокожей. И почему в последнем пересказе сказки должна поменять свет? Чтобы не обиделись на то, что всегда было таким? Давайте я обижусь, что в книге "хижина дяди Тома" нет белых рабов и главных героев — 10dr1 (@10dr11) 4 июля 2019 г.