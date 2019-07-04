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15:50   4 Июля 2019
Медиа

Россияне неоднозначно отреагировали на решение Disney выбрать темнокожую певицу на роль Ариэль

Россияне неоднозначно отреагировали на решение Disney выбрать темнокожую певицу на роль Ариэль

Киностудия Walt Disney выбрала на роль Ариэль для игрового ремейка культового мультфильма «Русалочка» 19-летнюю темнокожую певицу Холли Бэйли. «Русалочку» или «Маленькую морскую деву» впервые сняли на студии Диснея в 1989 году по мотивам одноименной сказки Ханса Кристиана Андерсена, написанной в 1837 году. 

«После обширных поисков стало совершенно ясно, что Холли Бэйли обладает той редкой комбинацией духа, сердца, молодости, невинности и внутреннего содержания, плюс роскошный голос, всего того, что необходимо, чтобы играть эту культовую роль», — объяснил режиссер фильма Роб Маршалл.

 

Холли Бэйли — американская R&B певица, выступающая в дуэте Chloe x Halle. В 2019 году получила номинацию на «Грэмми» в категории «Лучший новый артист». При этом роль Ариэль для 19-летней Бэйли станет дебютной. Девушка написала в Twitter, что мечты сбываются. 

 

 

 

 

 

 

 

Пользователи социальной сети Twitter отметили, что темнокожая Русалочка разделила фанатов Disney. Одни поклонники работ студии Disney посчитали, что цвет кожи для мифического персонажа — всего лишь условность.

Действительно, Ариэль — сказочный персонаж. У нее нет национальной принадлежности, поэтому оттенок кожи может быть любой. Однако другие фанаты Disney пожаловались на замену рыжих персонажей темнокожими. Сценарист и актер фильма «Слепые пятна» Рафаэль Касаль ответил, что дискриминации по отношению к рыжим не бывает.

 

 

 

 

 

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Автор: Анатолий Кубарев
#disney #русалочка #ариэль #холли бэйли

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