Рим стал в несколько раз чище перед визитом Путина

Вице-премьер нижней палаты парламента Италии Мара Карфанья заметила, что перед приездом президента РФ Владимира Путина улицы Рима стали намного чище. Об этом она написала в Twitter.

«C учетом того усердия, с которым Рим очистили перед визитом Путина, и принимая во внимание то, что в мире насчитывается 196 независимых стран, мы предлагаем приглашать одного главу государства в 1,86 дней», — написала она.

Карфанья также иронично отметила, что это «единственный способ держать мусор подальше от города».

Очевидцы подтверждают, что Рим накануне визита Путина резко избавился от мусора, что вызвало волну шуток в социальных сетях.

Путин прилетел в итальянскую столицу в четверг для встречи с папой Римским в Ватикане, а также для переговоров с итальянским президентом Серджо Маттареллой и председателем совета министров Джузеппе Конте.