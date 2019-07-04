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14:40   4 Июля 2019
Россия

Рим стал в несколько раз чище перед визитом Путина

Рим стал в несколько раз чище перед визитом Путина

Вице-премьер нижней палаты парламента Италии Мара Карфанья заметила, что перед приездом президента РФ Владимира Путина улицы Рима стали намного чище. Об этом она написала в Twitter. 

«C учетом того усердия, с которым Рим очистили перед визитом Путина, и принимая во внимание то, что в мире насчитывается 196 независимых стран, мы предлагаем приглашать одного главу государства в 1,86 дней», — написала она. 

Карфанья также иронично отметила, что это «единственный способ держать мусор подальше от города». 

Очевидцы подтверждают, что Рим накануне визита Путина резко избавился от мусора, что вызвало волну шуток в социальных сетях. 

Путин прилетел в итальянскую столицу в четверг для встречи с папой Римским в Ватикане, а также для переговоров с итальянским президентом Серджо Маттареллой и председателем совета министров Джузеппе Конте.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #италия #политика #весь мир #рим

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