Украинское правительство помешало полноценной работе делегации Парламентской Ассамблеи ОБСЕ на Востоке страны, где проходит гражданская война, заявила представитель Швейцарии в организации Маргарет Кинер Неллен. Она выступила на заседании постоянного комитета ПА ОБСЕ 4 июля.

Напомним, что в июне Неллен вместе с представителем Кипра отправились в Донбасс, чтобы оценить обстановку и подготовить доклад.

«К сожалению, было невозможно получить необходимое разрешение от украинских властей, чтобы получить доступ на территории, которые не контролируются правительством. Этот факт ограничил объем нашей миссии», — отметила она.

Представитель Швейцарии выразила надежду, что в ближайшее время ситуация исправится и миссия сможет сполна оценить ситуацию с правами человека в самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республиках. Итоговый доклад, по ее словам, содержит «драматические выводы». Более того, в регионе продолжаются перестрелки.

Правительство Украины в 2014 году отдало приказ о военной операции против самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Согласно информации ОНН, в гражданской войне погибло порядка 13 тысяч человек, среди них мирные жители и дети. Контактная группа по урегулированию согласовала несколько документов, призванных покончить с войной на Украине. Однако украинские ВС не следуют соглашениям.