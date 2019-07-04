Все собранные Яшиным подписи могут признать недействительными

Как сообщает в четверг информационное агентство Nation News, вся избирательная кампания Яшина была организована и проведена «тяп-ляп», и винить «народному депутату» в этом некого, только самого себя. По словам Яшина, типография, которая делала его избирательные листы по заказу штаба, напечатала большой тираж, смешав с общей массой бланков 10% поддельных листов.

Он уточнил, что номер избирательного счета кандидата, который должен стоять на каждом подписном листе, на части бланков оказался неверным — две цифры в нем оказались переставлены местами и соответственно все подписи избирателей, на этих листах автоматически становятся недействительными — уйдут в брак. При этом Яшин предпочитает не распространяться о том, как могло получиться, что никто не проверил подписные листы при их получении и своевременно не предъявил типографии претензий.

Яшин, вместо того, чтобы признать свой безответственный подход к организации избирательной кампании, перекладывает вину на руководство типографии, заявляя, что на него либо «надавили», либо подкупили. При этом, как выяснилось, это далеко не единственная проблема с подписными листами Яшина — есть и более серьезные нарушения, которые сводят на нет всю работу, проделанные сборщиками подписей в его поддержку.

Наслушавшись рассказов Яшина, на его подписные листы решил взглянуть автор Telegram-канала «Спутник Протеста Москвы», который пришел в Центр сбора подписей и с первого взгляда понял, что с ними все плохо. В своей публикации он напомнил, что в шапке подписного листа должно быть прописано полное название должности кандидата, в случае Яшина это:

«Председатель Совета депутатов муниципального округа Красносельский города Москвы, глава МО Красносельский с 7 октября 2017 года».

Однако в подписных листах Яшина указано, что он проживает в Москве, а вот в его должности название города пропущено, то есть не указано где именно находится его муниципальное образование.

Имела ли место месть юриста, иди это еще один недосмотр самого Яшина, выяснять уже нет смысла все подписи на подписных листах с ошибочной шапкой недействительны и их придется заново собирать или «рисовать», что вполне возможно, если вспомнить наклонности оппозиции.

Однако, как отмечает автор Telegram-канала, не факт, что Яшин займется этим неблагодарным делом, вероятнее всего он готовит новый хитрый план — а именно намерен вновь обвинить власть в «притеснении» независимого кандидата, а затем сняться с предвыборной гонки.

«Такое ощущение, что Илье очень нужен отказ в регистрации», — добавил публикатор.

Ситуацию с Яшиным прокомментировала и столичный журналист Леся Рябцева, которая написала в своем Telegram-канале:

«Все, ВСЕ яшинские подписи недействительны. И его на этом попалили».

Ранее, как напоминает издание Nation News, Яшин бодро рапортовал об успешном сборе подписей в свою поддержку, а также о своем «лидерстве по округу». При этом он не уточнил, что сам заказал «Левада-Центру» проведение опроса, участие в котором приняли всего 500 человек из 150 тысяч жителей округа, при этом среднестатистическая погрешность составила 6,6%.

Также сообщалось, что кандидат в депутаты Мосгордумы Александр Босых вскрыл деятельность цеха по подделке подписей в поддержку Яшина и других одиозных друзей блогера Алексея Навального — Дмитрия Гудкова и Любови Соболь. Если факт фальсификации подписей будет доказан, эти кандидаты могут вообще лишиться права участвовать в выборах.