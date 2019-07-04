Режим повышенной готовности введен в Иркутске из-за возможности подтопления

Режим повышенной готовности введен в Иркутске из-за подъема уровня воды в реке Иркут. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии в четверг, 4 июля.

«Такое решение было принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности администрации Иркутска», — отмечается в сообщении.

Причина повышения уровня воды в реке Иркут — сильные ливни, захлестнувшие горы Хамар-Дабана. Критическая отметка на реке Иркут в районе Иркутска достигает 3,2 метра. Специалисты прогнозируют повышение до отметки 2,8 метра. В предполагаемую зону подтопления попадают часть домов в пригороде Иркутска.

Как отметили в пресс-службе, на Иркуте круглосуточно мониторят уровень воды Для установки подготовлены водоналивные дамбы, мешки с песком, тяжелая техника, а также автобусы для возможной эвакуации жителей.