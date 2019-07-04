В Госдуме не исключили, что «зашуганные» врачи на Кубани уйдут в бизнес после угроз чиновников

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Николай Говорин поддержал врачей Краснодарского края, которым вице-губернатор Анна Минькова пригрозила «мерами дисциплинарного взыскания» за рост показателей смертности.

«С сегодняшнего дня будут применяться меры дисциплинарного взыскания в отношении всех руководителей медицинских учреждений, допустивших серьезное повышение показателей смертности. Не только мы, но и вы лично отвечаете за то, что происходит в крае и выполнение нацпроекта», – заявила Минькова на заседании коллегии регионального Минздрава 3 июля.

Николай Говорин заметил, что врачи сегодня «зашуганы» и призвал без суеты, вдумчиво подходить к решению проблемы. Собеседник агентства привел примеры, когда его коллеги не могут повлиять на трагическую статистику: ДТП, суициды, убийства.

«Что сделает врач, если на его участке произошла насильственная смерть, или алкогольное отравление? Другое дело, если смертность растет по причине инфарктов, а в больнице не обеспечены условия в соответствии с порядком. Должны быть меры, стимулирующие деятельность руководителей учреждений, оценка их деятельности, аттестация», — сказал Говорин.

Важность национальных проектов парламентарий под сомнение не ставит, но чиновников призывает не стращать медиков, а помогать им. В противном случае бюджетники уйдут в бизнес, допускает Говорин.

«Надо быть осторожным по отношению к врачам. Они зашуганы: уголовные дела направо и налево, административное давление, влияние стимулирующих выплат. Чем все это заканчивается? Они начинают уходить в коммерческие структуры. А там бывает, что и страхования нет, и наказаний, и мотивация другая. Наша задача все-таки сохранить государственное здравоохранение», — подытожил Николай Говорин.

В июне 2019 года аналитики компании HeadHunter опубликовали данные исследования по Краснодарскому краю: в регионе острый дефицит кадров. Больше всего не хватает лечащих врачей (18% от общего числа вакансий в сфере «Медицина-фармацевтика» на hh.ru в регионе), врачей — экспертов (14%), а также специалистов по клиническим исследованиям (11%). Средняя зарплата врача на Кубани составляет 32 тысячи рублей.