Путин прилетел в Рим
Российский лидер Владимир Путин в четверг, 4 июля, прилетел в Рим в рамках рабочей поездки. Президент РФ встретится с итальянским коллегой Серджо Маттареллой и председателем Совета министров Джузеппе Конте. Также Путин поучаствует в заседании российско-итальянского форума-диалога гражданских обществ и встретится с папой римским Франциском.
Ожидается, что на полях переговоров, на которых уделят внимание сотрудничеству в экономике, подпишут пакет документов. Президент РФ обсудит с итальянскими коллегами вопросы взаимодействия РФ и Европейского союза, а также ситуацию в Сирии, Ливии, на Украине и вокруг иранской ядерной программы. В Кремле отмечали, что Владимир Путин отдельно встретится с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони.
#Кремль: Перед вылетом в Рим Владимир Путин встретился с Министром обороны Сергеем Шойгу https://t.co/YrprK6qPEk pic.twitter.com/aTdRzilnQt— Президент России (@KremlinRussia) 4 июля 2019 г.