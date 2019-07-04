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14:11   4 Июля 2019
Россия

Путин прилетел в Рим

Путин прилетел в Рим

Российский лидер Владимир Путин в четверг, 4 июля, прилетел в Рим в рамках рабочей поездки. Президент РФ встретится с итальянским коллегой Серджо Маттареллой и председателем Совета министров Джузеппе Конте. Также Путин поучаствует в заседании российско-итальянского форума-диалога гражданских обществ и встретится с папой римским Франциском. 

Ожидается, что на полях переговоров, на которых уделят внимание сотрудничеству в экономике, подпишут пакет документов​​​. Президент РФ обсудит с итальянскими коллегами вопросы взаимодействия РФ и Европейского союза, а также ситуацию в Сирии, Ливии, на Украине и вокруг иранской ядерной программы. В Кремле отмечали, что Владимир Путин отдельно встретится с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #италия #рим

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