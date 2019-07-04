Крым пригласил в гости британскую делегацию

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель пригласил британскую делегацию в качестве иностранного наблюдателя в Крым. Об этом 4 июля сообщает РИА Новости.

Ранее посольство в РФ в Лондоне удивилось призывом британского МИД, в котором от России потребовали обеспечить доступ в «незаконно аннексированный Крым» международным наблюдателям в области прав человека.

По словам Гемпеля, полуостров открыт для визита международным миссий, а также делегации Великобритании.

«Представители Великобритании имеют шанс на своем примере развеять все сомнения и показать всему миру, что Крым – это динамично развивающая территория Российской Федерации, где царит межнациональный мир и согласие», — заявил он.

Он также заверил, что власти Крыма помогут в организации визита, если он будет согласован с российским МИД.

Гемпель напомнил британской стороне, что сделал публичное приглашение приехать в Крым, и если они никак не отреагируют, то это станет лишь доказательством, что делегация Великобритании на сессии Совета по правам человека ООН лишь спекулирует на теме соблюдения прав человека и открытости Крыма.

Он также отметил, что мониторинговые миссии не едут в Крым, потому что боятся, что после этого придется признать, что Крым был присоединен к РФ законно.