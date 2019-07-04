Нотариусы смогут удаленно удостоверять сделки

Нотариусы смогут удаленно, без присутствия заявителя, удостоверять сделки, переводы документов, а также совершать ряд других операций. Об этом 4 июля сообщил российский премьер Дмитрий Медведев.

Теперь для заключения договора бизнесменам не придется встречаться лично, кроме случаев, когда это прямо предусмотрено.

Для удаленного обращения необходимо предоставить электронные формы необходимых документов с помощью единого Портала госуслуг. Нотариально заверенный документ можно будет получить как в электронном, так и в бумажном виде.

Кроме того, теперь можно будет удаленно подтверждать у нотариуса верность перевода документов с одного языка на другой, направлять свои документы для нотариальных действий, дальнейшей передачи другим лицам и организациям, взыскивать деньги или истребовать имущество должника, направлять нотариусу денежные средства для погашения долга.

Это позволит гражданам сэкономить деньги и время.