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13:59   4 Июля 2019
Россия

Медведев заявил, что регионы получат два миллиарда рублей на поддержку бизнеса

Медведев заявил, что регионы получат два миллиарда рублей на поддержку бизнеса

Правительство дополнительно выделит регионам два миллиарда рублей на поддержку малого и среднего бизнеса. Об этом 4 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. 

На заседании кабмина в четверг Медведев рассказал о вопросах повестки. Он отметил, что они связаны с поддержкой регионов, в частности с выделением средств в рамках проекта «Малое и среднее предпринимательство». 

По словам главы правительства, регионы в 2019 году получат на федеральный проект дополнительные деньги — два миллиарда рублей. 

«Это средства, которые идут на расширение льготного кредитования малых и средних компаний, увеличение числа тех, кто участвует в экономических операциях, на популяризацию бизнеса и ряд других направлений», — заявил он. 

Медведев добавил, что также будет рассмотрен вопрос по поводу средств, направляющихся отдельным регионам для строительства новых учреждений и реконструкции инфраструктуры, в частности связанных с модернизацией Красноярского международного аэропорта. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #бизнес #общество #регионы

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