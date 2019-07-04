Медведев заявил, что регионы получат два миллиарда рублей на поддержку бизнеса

Правительство дополнительно выделит регионам два миллиарда рублей на поддержку малого и среднего бизнеса. Об этом 4 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.

На заседании кабмина в четверг Медведев рассказал о вопросах повестки. Он отметил, что они связаны с поддержкой регионов, в частности с выделением средств в рамках проекта «Малое и среднее предпринимательство».

По словам главы правительства, регионы в 2019 году получат на федеральный проект дополнительные деньги — два миллиарда рублей.

«Это средства, которые идут на расширение льготного кредитования малых и средних компаний, увеличение числа тех, кто участвует в экономических операциях, на популяризацию бизнеса и ряд других направлений», — заявил он.

Медведев добавил, что также будет рассмотрен вопрос по поводу средств, направляющихся отдельным регионам для строительства новых учреждений и реконструкции инфраструктуры, в частности связанных с модернизацией Красноярского международного аэропорта.