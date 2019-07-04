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13:45   4 Июля 2019
Россия

СК заинтересовало дело об избиении ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС

СК заинтересовало дело об избиении ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС

Неизвестный молодой человек избил в московском метро ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС. СК намерено расследовать дело. Об этом 4 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного ГСУСК РФ Юлию Иванову.

 «Следователи инициируют передачу дела об избиении ликвидатора чернобыльской АЭС», — заявила Иванова.

При этом она добавила, что молодой человек, находясь в московском метрополитене, использовал малозначительный повод и избил мужчину, который являлся инвалидом 1-й группы. 

По факту случившегося полиция возбудила уголовное дело по статье «Побои». Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что против главы «Автодора» заведено уголовное дело. 

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #ск #политика #общество #чернобыльская аэс

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