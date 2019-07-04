Медведев заявил, что электронные трудовые книжки помогут сэкономить сотни миллионов рублей

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что переход на электронные трудовые книжки позволит сэкономить сотни миллионов рублей. Такое мнение он выразил на открытии заседания Кабмина в четверг, 4 июля.

«Преимущества тоже очевидны, включая снижение издержек работодателей, связаных с ведением и хранением бумажных трудовых книжек», — отметил Медведев.

При этом глава правительства подчеркнул, что существование такого документа только на бумажном носителе может создать для работника проблемы. Так, при утрате трудовой книжки ее восстановление «подчас занимает многие месяцы», отметил премьер. Глава правительства уточнил, что в электронном виде все данные должны резервироваться.

Медведев напомнил, что новые правила вступят в силу с 1 января 2021 года, а в течение 2020 года работодатели подгтотовятся к изменениям, которые ожидаются при переходе от бумажной к электронной трудовой книжке. Возможность сохранить прежние подходы при этом останется, подчеркнул премьер.