Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Все собранные Яшиным подписи могут признать недействительными

Все собранные Яшиным подписи могут признать недействительными

 Татарстанский пастух утонул в цистерне с холодным молоком

Татарстанский пастух утонул в цистерне с холодным молоком

Украина готовится к остановке транзита российского газа по окончании 2019 года

Украина готовится к остановке транзита российского газа по окончании 2019 года

 Минобороны Белоруссии назвало некачественные заряды причиной ЧП на салюте

Минобороны Белоруссии назвало некачественные заряды причиной ЧП на салюте

Киев мешал работе миссии ПА ОБСЕ в Донбассе

Киев мешал работе миссии ПА ОБСЕ в Донбассе

 Поставки С-400 в Турцию могут начаться на следующей неделе

Поставки С-400 в Турцию могут начаться на следующей неделе
Все собранные Яшиным подписи могут признать недействительными

Все собранные Яшиным подписи могут признать недействительными

 Татарстанский пастух утонул в цистерне с холодным молоком

Татарстанский пастух утонул в цистерне с холодным молоком

Украина готовится к остановке транзита российского газа по окончании 2019 года

Украина готовится к остановке транзита российского газа по окончании 2019 года

 Минобороны Белоруссии назвало некачественные заряды причиной ЧП на салюте

Минобороны Белоруссии назвало некачественные заряды причиной ЧП на салюте

Киев мешал работе миссии ПА ОБСЕ в Донбассе

Киев мешал работе миссии ПА ОБСЕ в Донбассе

 Поставки С-400 в Турцию могут начаться на следующей неделе

Поставки С-400 в Турцию могут начаться на следующей неделе
14:26   4 Июля 2019
Россия

Пособник Навального тратил пожертвования на новые туфли для жены

Пособник Навального тратил пожертвования на новые туфли для жены

Накануне, 3 июля, стало известно, что журналист Андрей Соколов обратился в СК РФ, призывая правохранителей проверить биткоин-кошельки скандально известного блогера Алексея Навального и его подручного Леонида Волкова, сообщают «Народные Новости». На них с 2016 года глава ФБК собирал денежные пожертвования на свою так называемую «президентскую кампанию».

Стоит вспомнить, что в итоге в настоящей предвыборной гонке блогер даже не принимал участия, однако его биткоин-кошельки пополнились более чем 106 миллионами рублей. Об расходовании этих средств блогер обещал отчитаться, однако не сделал этого. До сих пор неизвестно, куда из этих денег потратили 41 миллион рублей.

В тот же день на популярном в Telegram канале «Товарищ майор» появилась запись, проливающая свет на счета Алексея Навального и Леонида Волкова в «Альфа-Банке», куда выводилась часть средств, поступавших с криптовалютных кошельков. По словам автора канала, эта информация поступила от анонимного источника в банке.

р

Волков отправлял своей второй супруге Анне Бирюковой крупные суммы денег по самым различным поводам. Так, несколько платежей в 100 и 200 тысяч супруг отправлял женщине «на добрые дела», а «скромные» 12 тысяч переведены на покупку «туфелек на вторую пару лапок».

И о первой супруге заботливый супруг не забыл. Наталье Грединой также перечислялись деньги от пожертвований так называемого ФБК. На эти деньги Волков не стеснялся оплачивать коммунальные услуги в элитном ЖК «Орлов» и переводить суммы в несколько сотен тысяч рублей на бытовые расходы.

Однако в нецелевых тратах с биткоин-кошельков был замечен и сам Навальный, который переводил крупные суммы с криптосчетов перед заграничными поездками, в которые отправлялся с членами своей семьи. К примеру, для путешествия в Таиланд блогер вывел со счета более четырех миллионов рублей, а поездка блогера с родней в Египет обошлась его жертвователям в 1,3 млн рублей. Всего в прошлом году он потратил на отдых порядка 47 миллионов рублей.

р

Очевидно, что школьники, студенты и офисные менеджеры нижнего звена, которые являются основной аудиторией Навального, такие деньги собрать не смогли бы. Примечательно, что в основном поступления на его биткоин-кошелек идут единоразовыми платежами. При этом переводы производились накануне выхода публикации фейковых расследований навальновского ФБК.

На пожертвования в размере более 30 тысяч рублей приходится порядка 95% переводов. Многие крупные спонсоры Навального, в отличии от него самого, не стесняются сообщать, что содержат его. 

К примеру, бизнесмен Евгений Чичваркин не скрывает, что переводит Навальному по 100 и более тысяч рублей буквально каждый день. Эти деньги Чичваркину направляют олигархи, которые пытаются сохранить анонимность.

р

Беглый миллионер Владимир Ашурков также выступает посредником в поиске новых обеспеченных спонсоров для одиозного блогера. А семья мультимиллионеров Зиминых, живущая в Соединенных Штатах, финансирует ФБК напрямую.

Миллионы, которые приходят на счета конторы Навального, тратит не только он сам, но и его приближенные. Вышеупомянутый Волков при зарплате в 15 тысяч рублей каким-то образом смог позволить себе дом в Люксембурге.

Еще одна любимица главы ФБК Любовь Соболь, которая пытается попасть в Мосгордуму, также отдыхает и живет на пожертвования. Примечательно, что ее муж Сергей Мохов лично знаком с небезызвестным олигархом Михаилом Ходорковским и регулярно приезжает к нему в Лондон для обсуждения «зарплат».

р

Операции на биткоин-кошельках Навального действительно выглядят крайне подозрительно. И только самому «активисту» и его пособникам доподлинно известно откуда и куда идут эти астрономические суммы.

Мошеннические схемы с донатами «ФБК» неоднократно становились объектом расследований журналистов, однако правоохранители должным образом в ситуацию до сих пор не вмешались. По подсчетам российского онлайн-издания Free Lance Bureau (FLB) (Агентство федеральных расследований), мошенники могли присвоить себе свыше 40 миллионов рублей. Именно по этой причине главный редактор FLB Сергей Соколов обратился с заявлением в Следственный комитет, требуя начать проверку счетов одиозного видеоблогера.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ульяна Гербер
#навальный #волков #пожертвования #фбк

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...