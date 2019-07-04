Пособник Навального тратил пожертвования на новые туфли для жены

Накануне, 3 июля, стало известно, что журналист Андрей Соколов обратился в СК РФ, призывая правохранителей проверить биткоин-кошельки скандально известного блогера Алексея Навального и его подручного Леонида Волкова, сообщают «Народные Новости». На них с 2016 года глава ФБК собирал денежные пожертвования на свою так называемую «президентскую кампанию».

Стоит вспомнить, что в итоге в настоящей предвыборной гонке блогер даже не принимал участия, однако его биткоин-кошельки пополнились более чем 106 миллионами рублей. Об расходовании этих средств блогер обещал отчитаться, однако не сделал этого. До сих пор неизвестно, куда из этих денег потратили 41 миллион рублей.

В тот же день на популярном в Telegram канале «Товарищ майор» появилась запись, проливающая свет на счета Алексея Навального и Леонида Волкова в «Альфа-Банке», куда выводилась часть средств, поступавших с криптовалютных кошельков. По словам автора канала, эта информация поступила от анонимного источника в банке.

Волков отправлял своей второй супруге Анне Бирюковой крупные суммы денег по самым различным поводам. Так, несколько платежей в 100 и 200 тысяч супруг отправлял женщине «на добрые дела», а «скромные» 12 тысяч переведены на покупку «туфелек на вторую пару лапок».

И о первой супруге заботливый супруг не забыл. Наталье Грединой также перечислялись деньги от пожертвований так называемого ФБК. На эти деньги Волков не стеснялся оплачивать коммунальные услуги в элитном ЖК «Орлов» и переводить суммы в несколько сотен тысяч рублей на бытовые расходы.

Однако в нецелевых тратах с биткоин-кошельков был замечен и сам Навальный, который переводил крупные суммы с криптосчетов перед заграничными поездками, в которые отправлялся с членами своей семьи. К примеру, для путешествия в Таиланд блогер вывел со счета более четырех миллионов рублей, а поездка блогера с родней в Египет обошлась его жертвователям в 1,3 млн рублей. Всего в прошлом году он потратил на отдых порядка 47 миллионов рублей.

Очевидно, что школьники, студенты и офисные менеджеры нижнего звена, которые являются основной аудиторией Навального, такие деньги собрать не смогли бы. Примечательно, что в основном поступления на его биткоин-кошелек идут единоразовыми платежами. При этом переводы производились накануне выхода публикации фейковых расследований навальновского ФБК.

На пожертвования в размере более 30 тысяч рублей приходится порядка 95% переводов. Многие крупные спонсоры Навального, в отличии от него самого, не стесняются сообщать, что содержат его.

К примеру, бизнесмен Евгений Чичваркин не скрывает, что переводит Навальному по 100 и более тысяч рублей буквально каждый день. Эти деньги Чичваркину направляют олигархи, которые пытаются сохранить анонимность.

Беглый миллионер Владимир Ашурков также выступает посредником в поиске новых обеспеченных спонсоров для одиозного блогера. А семья мультимиллионеров Зиминых, живущая в Соединенных Штатах, финансирует ФБК напрямую.

Миллионы, которые приходят на счета конторы Навального, тратит не только он сам, но и его приближенные. Вышеупомянутый Волков при зарплате в 15 тысяч рублей каким-то образом смог позволить себе дом в Люксембурге.

Еще одна любимица главы ФБК Любовь Соболь, которая пытается попасть в Мосгордуму, также отдыхает и живет на пожертвования. Примечательно, что ее муж Сергей Мохов лично знаком с небезызвестным олигархом Михаилом Ходорковским и регулярно приезжает к нему в Лондон для обсуждения «зарплат».

Операции на биткоин-кошельках Навального действительно выглядят крайне подозрительно. И только самому «активисту» и его пособникам доподлинно известно откуда и куда идут эти астрономические суммы.

Мошеннические схемы с донатами «ФБК» неоднократно становились объектом расследований журналистов, однако правоохранители должным образом в ситуацию до сих пор не вмешались. По подсчетам российского онлайн-издания Free Lance Bureau (FLB) (Агентство федеральных расследований), мошенники могли присвоить себе свыше 40 миллионов рублей. Именно по этой причине главный редактор FLB Сергей Соколов обратился с заявлением в Следственный комитет, требуя начать проверку счетов одиозного видеоблогера.