Беглов подписал закон об отсрочке платы за детский сад для неполных семей

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов в четверг, 4 июля, подписал ряд законов. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

В частности, градоначальник утвердил поправки в закон «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». Документ предусматривает введение штрафов за парковку на территориях зеленых насаждений, детских и спортивных площадках, местах для выгула собак.

Кроме того, внесены изменения в закон «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге». Они устанавливают порядок формирования, финансирования и реализации программ сохранения памятников.

Поправки предусмотрены и для закона «О разграничении полномочий органов государственной власти Санкт-Петербурга в области содействия занятости населения в Санкт-Петербурге». В документе сказано, что за организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста будет отвечать городское правительство в области содействия занятости населения Петербурга.

Также Беглов подписал закон об отсрочке родительской платы за детский сад. Теперь размер ежемесячной платы, а также список семей, которые от нее освобождаются, будет утверждать правительство города. Это необходимо в рамках социальной поддержки неполных семей, которые не относятся к указанным в документе льготным категориям.