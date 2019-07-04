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13:48   4 Июля 2019
Россия

Беглов подписал закон об отсрочке платы за детский сад для неполных семей

Беглов подписал закон об отсрочке платы за детский сад для неполных семей

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов в четверг, 4 июля, подписал ряд законов. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

В частности, градоначальник утвердил поправки в закон «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». Документ предусматривает введение штрафов за парковку на территориях зеленых насаждений, детских и спортивных площадках, местах для выгула собак.

Кроме того, внесены изменения в закон «Об охране объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге». Они устанавливают порядок формирования, финансирования и реализации программ сохранения памятников. 

Беглов подписал закон об отсрочке платы за детский сад для неполных семей

Поправки предусмотрены и для закона «О разграничении полномочий органов государственной власти Санкт-Петербурга в области содействия занятости населения в Санкт-Петербурге». В документе сказано, что за организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста будет отвечать городское правительство в области содействия занятости населения Петербурга.

Также Беглов подписал закон об отсрочке родительской платы за детский сад. Теперь размер ежемесячной платы, а также список семей, которые от нее освобождаются, будет утверждать правительство города. Это необходимо в рамках социальной поддержки неполных семей, которые не относятся к указанным в документе льготным категориям.

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Автор: Виктория Разумовская
#петербург #политика #законы #беглов

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