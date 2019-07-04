Военные ЦВО доставили пять тонн хлора, чтобы дезинфицировать пострадавшие от паводка районы Иркутской области. Об этом 4 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦВО.

Военные специалисты радиационной химической и биологической защиты ЦВО дезинфицируют местность после спада воды в Тулунском районе в ближайшее время, передает агентство.

«Для дезинфекции пострадавших от паводка в район затопления авиатранспортом было доставлено пять тонн хлора», — сказано в сообщении.

При этом уточняется, что дезинфекции подлежат более пяти тысяч домовладений с надворными туалетами, 49 социально-значимых объектов, 30 колодцев и скважин, а также семь источников водоснабжения.

В настоящий момент военнослужащие занимаются биологической разведкой местности, а также осуществляют подвоз технической воды для бытовых нужд местному населению и личному составу группировки войск ЦВО, которая задействована в ликвидации последствий паводка.

Ранее 103 поселка оказались в зоне подтопления после подъема уровня воды в ряде рек Иркутской области. Президент Путин подписал указ, в котором наводнение в Иркутской области названо чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.