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13:34   4 Июля 2019
Россия

Военные доставили пять тонн хлора для дезинфекции в Иркутскую область

Военные доставили пять тонн хлора для дезинфекции в Иркутскую область

Военные ЦВО доставили пять тонн хлора, чтобы дезинфицировать пострадавшие от паводка районы Иркутской области. Об этом 4 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦВО. 

Военные специалисты радиационной химической и биологической защиты ЦВО дезинфицируют местность после спада воды в Тулунском районе в ближайшее время, передает агентство. 

«Для дезинфекции пострадавших от паводка в район затопления авиатранспортом было доставлено пять тонн хлора», — сказано в сообщении. 

При этом уточняется, что дезинфекции подлежат более пяти тысяч домовладений с надворными туалетами, 49 социально-значимых объектов, 30 колодцев и скважин, а также семь источников водоснабжения. 

В настоящий момент военнослужащие занимаются биологической разведкой местности, а также осуществляют подвоз технической воды для бытовых нужд местному населению и личному составу группировки войск ЦВО, которая задействована в ликвидации последствий паводка. 

Ранее 103 поселка оказались в зоне подтопления после подъема уровня воды в ряде рек Иркутской области. Президент Путин подписал указ, в котором наводнение в Иркутской области названо чрезвычайной ситуацией федерального масштаба. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #иркутская область #паводки #дезинфекция

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