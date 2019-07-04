Против главы «Автодора» завели уголовное дело

Уголовное дело заведено в отношении главы государственного холдинга «Автодор», заявил в четверг глава Генеральной прокуратуры РФ Юрий Чайка. По его словам, такое решение было принято по причине масштабных нарушений при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской области.

Имя подозреваемого пока пока не называется. До февраля текущего года правление «Автодора» возглавлял Сергей Кельбах, а после его сменил на посту Вячеслав Петушенко.

«Большой объем нарушений выявлен в ходе проверки реализации инфраструктурного проекта «Центральная кольцевая автомобильная дорога» в Московской области», — сообщил генпрокурор.

«Автодор» в минувшем году показал худший результат своей работы за десять лет существования.