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13:19   4 Июля 2019
Россия

Против главы «Автодора» завели уголовное дело

Против главы «Автодора» завели уголовное дело

Уголовное дело заведено в отношении главы государственного холдинга «Автодор», заявил в четверг глава Генеральной прокуратуры РФ Юрий Чайка. По его словам, такое решение было принято по причине масштабных нарушений при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской области.

Имя подозреваемого пока пока не называется. До февраля текущего года правление «Автодора» возглавлял Сергей Кельбах, а после его сменил на посту Вячеслав Петушенко.

«Большой объем нарушений выявлен в ходе проверки реализации инфраструктурного проекта «Центральная кольцевая автомобильная дорога» в Московской области», — сообщил генпрокурор.

 «Автодор» в минувшем году показал худший результат своей работы за десять лет существования.

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Автор: Алла Ларионова
#уголовное дело #чайка #автодор

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