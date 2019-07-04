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Все собранные Яшиным подписи могут признать недействительными

 Татарстанский пастух утонул в цистерне с холодным молоком

Татарстанский пастух утонул в цистерне с холодным молоком

Украина готовится к остановке транзита российского газа по окончании 2019 года

Украина готовится к остановке транзита российского газа по окончании 2019 года

 Минобороны Белоруссии назвало некачественные заряды причиной ЧП на салюте

Минобороны Белоруссии назвало некачественные заряды причиной ЧП на салюте

Киев мешал работе миссии ПА ОБСЕ в Донбассе

Киев мешал работе миссии ПА ОБСЕ в Донбассе

 Поставки С-400 в Турцию могут начаться на следующей неделе

Поставки С-400 в Турцию могут начаться на следующей неделе
13:23   4 Июля 2019
Россия

Москва, Анкара и Париж утвердили программы сотрудничества

Москва, Анкара и Париж утвердили программы сотрудничества

Мэр столицы Сергей Собянин, президент метрополии Большого Парижа Патрик Олье и глава Анкары Мансур Яваш​​​ в четверг, 4 июля, утвердили программы сотрудничества на 2019–2021 годы в рамках Московского урбанистического форума.

Согласно программе сотрудничества, Москва и Париж обменяются опытом, знаниями и информацией в сфере предпринимательства, торговли, градостроительной деятельности, экологии, культуры, цифрового развития, спорта, технопарков и технополисов. Программа сотрудничества с Анкарой предусматривает помимо перечисленного предусматривает развитие общественного транспорта, городское планирование, градостроительство, ЖКХ, защиту окружающей среды.

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Автор: Анатолий Кубарев
#москва #париж #анкара #сотрудничество

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