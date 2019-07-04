Москва, Анкара и Париж утвердили программы сотрудничества
Мэр столицы Сергей Собянин, президент метрополии Большого Парижа Патрик Олье и глава Анкары Мансур Яваш в четверг, 4 июля, утвердили программы сотрудничества на 2019–2021 годы в рамках Московского урбанистического форума.
Согласно программе сотрудничества, Москва и Париж обменяются опытом, знаниями и информацией в сфере предпринимательства, торговли, градостроительной деятельности, экологии, культуры, цифрового развития, спорта, технопарков и технополисов. Программа сотрудничества с Анкарой предусматривает помимо перечисленного предусматривает развитие общественного транспорта, городское планирование, градостроительство, ЖКХ, защиту окружающей среды.
В парке «Зарядье» начал работу Московский урбанистический форум (МУФ) – крупнейший Международный конгресс, посвященный вопросам развития глобальных мегаполисов. Тема этого года – «Качество жизни. Проекты, меняющие города» ⏩ https://t.co/PFWIv8VVKc#Москва #МУФ2019 pic.twitter.com/7X7mESulOW— Стройкомплекс Москвы (@stroimos) 4 июля 2019 г.