Москва, Анкара и Париж утвердили программы сотрудничества

Мэр столицы Сергей Собянин, президент метрополии Большого Парижа Патрик Олье и глава Анкары Мансур Яваш​​​ в четверг, 4 июля, утвердили программы сотрудничества на 2019–2021 годы в рамках Московского урбанистического форума.

Согласно программе сотрудничества, Москва и Париж обменяются опытом, знаниями и информацией в сфере предпринимательства, торговли, градостроительной деятельности, экологии, культуры, цифрового развития, спорта, технопарков и технополисов. Программа сотрудничества с Анкарой предусматривает помимо перечисленного предусматривает развитие общественного транспорта, городское планирование, градостроительство, ЖКХ, защиту окружающей среды.